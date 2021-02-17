Пекин, , 05:57 — REGNUM Бумажная промышленность Китая обеспечила рост прибыли и падение выручки в 2020 году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Прибыль сектора составила 82,67 млрд юаней (около $12,84 млрд) в прошлом году, увеличившись на 21,2% в годовом исчислении. Операционная выручка бумажной промышленности упала при этом на 2,2% до 1,3 трлн юаней в годовом исчислении.

По данным министерства в прошлом году сектор обеспечил стабильный рост производства, причем объем производства бумаги и картона машинного производства увеличился на 0,8%

Только в декабре производство бумаги и картона машинного производства выросло на 2,9% в годовом исчислении до 12,1 млн тонн.