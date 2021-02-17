Нью-Йорк, США, , 05:49 — REGNUM Рыночная стоимость американской компании SpaceX достигла почти $74 млрд. Об этом со ссылкой на источник 16 февраля сообщает телеканал CNBC.

По его данным, рост стоимости компании произошёл в связи с дополнительной продажей на прошлой неделе её акций на сумму $850 млн. Отмечается, что в адрес SpaceX также поступили предложения по инвестициям на сумму порядка $6 млрд.

Напомним, что предприниматель Илон Маск основал SpaceX в 2002 году. Она занимается разработкой, производством и запуском космических аппаратов и носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX, руководителем которой является инженер и бизнесмен Илон Маск, вывела на околоземную орбиту ещё 60 микроспутников Starlink.

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