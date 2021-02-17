Якутск, , 05:10 — REGNUM АЛРОСА на первом в 2021 году аукционе продала в Дубае более 100 алмазов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Было реализовано 104 алмаза общей массой 1500 карат, суммарная выручка составила $10 млн. Покупателями стали 39 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ и США.

«Спрос на нашу продукцию, который начал восстанавливаться ещё в конце 2020 года, остаётся стабильным. Мы реализовали более 80% представленного ассортимента и получили хорошую выручку», — пояснил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство АЛРОСА решило назвать особо крупный алмаз ювелирного качества в честь первой российской вакцины от COVID-19 — «Спутник V».