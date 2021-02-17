Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Добыча сланцевой нефти в США по итогам марта составит 7,504 млн баррелей в сутки, что на 77 тыс. баррелей меньше, чем в феврале. Об этом 16 февраля сообщается на сайте управления по энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики.

Снижение количества извлекаемого сырья планируется в шести из семи нефтеносных районов государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля EIA опубликовало доклад с прогнозом о снижении на 80 тысяч баррелей в сутки среднего уровня нефтедобычи в США в 2021 году. Вместо 11,10 млн бочек количество ежесуточно извлекаемой нефти на территории страны будет составлять 11,02 млн баррелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго США ожидает роста мирового спроса на нефть