Пекин, , 02:38 — REGNUM Страховой сектор Китая обеспечил стабильные премиальные доходы в 2020 году и помог поддержать социально-экономическое развитие страны, сообщает агентство Синьхуа.

По информации Китайской комиссии по регулирования банковской и страховой деятельности, премиальные доходы китайских страховщиков достигли 4,5 трлн юаней (около $699 млрд) в 2020 году, что на 6,1% больше в годовом исчислении.

В 2020 году выплаты страховых компенсаций достигли 1,4 трлн юаней, что на 7,9% больше, чем годом ранее. На конец 2020 года общий объем активов сектора достиг 23,3 трлн юаней, что на 13,3% больше, чем годом ранее.