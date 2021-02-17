Пекин, , 02:29 — REGNUM Сектор строительных материалов Китая увеличил как производство, так и прибыль в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Кампании в сфере строительных материалов с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $3,1 млн) суммарно получили 487,1 млрд юаней прибыли, что на 3,2% больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Общая операционная выручка компания выросла на 0,1% в годовом исчислении до 5,6 трлн юаней. В прошлом году производство в секторе выросло на 2,8% в годовом исчислении. При этом, производство цемента и плоского стекла выросло на 1,6% и 1,3% соответственно.

Экспорт строительных материалов в Китае вырос на 4,1% за прошлый год относительно 2019 года, достигнув отметки $38,75 млрд.