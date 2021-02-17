Пекин, , 01:53 — REGNUM Продажи пассажирских автомобилей в Китае за прошлый месяц значительно выросли в годовом исчислении благодаря растущему спросу в преддверии Китайского Нового года и мерам поддержки потребления, внедренным местными правительствами, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, внедорожники и многоцелевые транспортные средства выросли на 25,7% в годовом исчислении до 2,16 млн единиц в январе, если верить информации Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

При этом, показатель оказался на 5,6% ниже в месячном исчислении, сообщили в ассоциации. Объем оптовых продаж электромобилей в прошлом месяцев взлетел на 290,6% в годовом исчислении до 168 тыс. единиц.

Продажи гибридных автомобилей выросли на 173% в годовом исчислении до 27 тыс. единиц в прошлом месяце, а продажи чисто электрических автомобилей составили около 141 тыс. единиц, что на 325,8% больше, чем год назад.

Ассоциация ожидает возобновления роста авторынка в 2021 году, учитывая ускоряющееся восстановление спроса на автомобили, устойчивый экономический рост и большой потенциал авторынка.