Пекин, , 01:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC) в январе зафиксировал существенный рост продаж, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

JAC продала в прошлом месяцев 57,7 тыс. автомобилей, что на 54,62% больше в годовом исчислении, говорится в заявлении компании, которая представлена на Шанхайской фондовой бирже.

Продажи автомобилей на экологичных источниках энергии взлетели на 277,83% в годовом исчислении до 8199 единиц. Компания также отчиталась о росте годового производства в январе.

Всего компания JAC произвела за прошедший месяцы 57,1 тыс. единиц автомобилей. Что на 51 367% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.