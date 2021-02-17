Нью-Йорк, США, , 01:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 15 февраля показали разнонаправленное движение на фоне непогоды. Dow Jones обновил исторический максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 64,35 пункта (0,20%), до уровня 31 522,75 пункта. S&P 500 понизился на 2,24 пункта (0,06%), до уровня 3932,59 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 47,98 пункта (0,34%), до уровня 14 047,50 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на $0,67 (1,13%), до уровня $60,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже 16 февраля при открытии торгов показали уверенный рост котировок во всех секторах.

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