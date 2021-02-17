Пекин, , 01:31 — REGNUM Отгрузка мобильных телефонов в Китае взлетела на 92,8% в годовом исчислении до 40,12 млн единиц в прошлом месяцев, сообщили в Китайской академии технологий информации и коммуникации (CAICT), передает агентство Синьхуа.

Данный показатель последовал за 12,6% падением отгрузок в декабре прошлого года, заявили в CAICT, который является исследовательским инстинктом при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

В январе текущего года в общей сложности 40 новых моделей смартфонов было выведено на рынок, что на 17,6% больше в годовом исчислении, сообщили в академии. Смартфонов отечественных брендов было отгружено 33,73 млн единиц или 84,1% от общего их объема.

Всего в прошлом месяце объем отгрузок именно смартфонов (без учета обычных мобильных телефонов) в Китае достиг 39,57 млн единиц, что на 94,3% больше в годовом исчислении.