Пекин, , 01:25 — REGNUM Отгрузки телефонов с поддержкой стандартов связи пятого поколения достигли максимальных месячных показателей за все время в Китае, сообщили в Китайской академии технологий информации и коммуникации (CAICT), передает агентство Синьхуа.

Согласно недавнему исследованию, проведенному академией, было отгружено 27,278 млн единиц таких смартфонов в январе, что составляет 68% от общего объема отгрузок мобильных телефонов в Китае за указанный месяц.

Всего 23 новых модели 5G-смартфонов было представлено на рынке страны в прошлом месяцев, что составляет 57,5% от общего объема вновь выведенных на рынок моделей телефонов в январе, отметили в CAICT.

Китай планирует в 2021 году построить более 600 тыс. базовых станций 5G, в то время как Министерство промышленности и информационных технологий обещает развивать строительство и эксплуатацию новых сетей в плановом режиме, наращивая покрытие 5G всех важнейших городов страны.