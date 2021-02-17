Ланьчжоу, Китай, , 01:19 — REGNUM Провинция Ганьсу на северо-западе Китая планирует построить более 30 тыс. базовых станций 5G до конца 2022 года для того, чтобы покрыть ими все округа и города региона, сообщает агентство Синьхуа.

На конец 2020 года Ганьсу уже построила 8509 базовых станций сетей связи пятого поколения, который обеспечили 24% всех жителей региона подключением к 5G, сообщили Администрации связи Ганьсу.

Будучи менее развитой, чем ее восточные соседи, Ганьсу эффективно развивала беспроводную сеть 5G в интересах модернизации промышленности и улучшения привлекательности для инвесторов.

Столица провинции город Ланьчжоу, чье метро уже полностью покрыто сетями 5G, заняло первое место по скорости связи среди избранных китайских городов в 2020 году, говорится в исследовании, опубликованном Китайской академией технологий информации и коммуникаций.

Провинция также запустила в работу беспилотные карьерные самосвалы в 2020 году, которые также работают в новых сетях. Это позволяет снизить риски для шахтеров и увеличить эффективность работы.