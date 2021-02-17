Пекин, , 01:13 — REGNUM Китайская компания CRRC Dalian Co., Ltd. экспортировала партию локомотивов в Объединенные Арабские Эмираты для местных железнодорожных проектов, сообщает агентство Синьхуа.

Локомотивы внутреннего сгорания были построены на основе уже существующий у компании моделей и модифицированы для того, чтобы они подходили под условия окружающей среды вроде сильной жары, мощного ветра и пыльного песчаного воздуха, сообщили в компании.

Ряд оптимизаций был осуществлен для улучшения эффективности системы теплоотведения микрокомпьютера, фильтрования и кондиционирования воздуха, а также прочих компонентов для обеспечения нормальной работы при температурах выше 50 градусов Цельсия.

Компания также направлена специалистов обслуживания и команду техподдержки в ОАЭ для проведения полевых испытаний и поддержаний дальнейшего использования поездов. CRRC Dalian аффилированной компанией при крупнейшем китайском производителей поездов CRRC Corporation. Она занимается разработкой, производством и экспортом дизельных и электрических локомотивов, а также городских железнодорожных вагонов.