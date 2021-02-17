Тегеран, , 09:06 — REGNUM В иранском технопарке Пардис подписан контракт на пять миллионов евро с индонезийской компанией Barakah Medika Nusantara на экспорт медицинского оборудования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 февраля.

Компания Arya Teb Firouz, аффилированная с технологическим парком Пардис, подписала контракт с Barakah Medika Nusantara на продажу 700 аппаратов для гемодиализа.

Контракт был подписан в ходе технологической инвестиционной встречи (TIM 2021) в присутствии президента технологического парка Pardis и посла Индонезии в Иране.

Согласно веб-сайту компании, Arya Teb Firouz является единственным производителем гемодиализных аппаратов в Иране и на Ближнем Востоке. В соответствии с лицензией на утилизацию, выданной министерством промышленности, шахт и торговли Ирана в июле 2017 года, компания имеет мощность и разрешение на производство одной тысячи единиц гемодиализных аппаратов ATF 1022 в год.