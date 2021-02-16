Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Заводы автомобилестроительных компаний General Motors, Ford Motor и Toyota Motor остановили работу на территории США из-за экстремальных погодных условий, сообщает 16 февраля агентство Bloomberg.

Цех предприятия General Motors Maryland GovPics

Некоторые предприятия не работают уже вторые сутки, в том числе из-за перебоев в энергосетях и неспособности доставить работников на завод.

В частности, General Motors остановила заводы в Техасе, в Теннесси и Индиане.

Ford заморозил производство на заводах в Мичигане, Миссури и Огайо.

Компания Toyota остановила работу предприятий в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде штатов США отмечены рекордные холода, обновившие рекорды столетней давности.

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