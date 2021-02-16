Нижний Новгород, , 21:23 — REGNUM В 2020 году внешнеторговый товарооборот Нижегородской области сократился до $7,8 млрд (около 571,8 млрд рублей). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона сегодня, 16 февраля.

По информации Федеральной таможенной службы, это на $551 млн (около 40,4 млрд рублей) или на 6,6% меньше показателя 2019 года.

При этом за минувший год объем импортных поставок уменьшился на $492 млн (36 млрд рублей) или на 14,5% — до $2,9 млрд (около 212,6 млрд рублей).

Экспорт нижегородской продукции в 2020 году остался на прежнем уровне, составив $4,9 млрд (около 359,2 млрд рублей).