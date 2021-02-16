Пекин, , 20:23 — REGNUM На время выходных, связанных с праздником Весны — Новым годом по лунному календарю — власти китайской столицы приняли решение о выделении пособий рабочим-мигрантам, которые на время каникул остались в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что каждый такой рабочий получит пособие в размере 400 юаней, выделением которого занимается столичный Комитет жилья, городского и сельского строительства.

Помимо материальной помощи, ведомство занялось организацией досуга мигрантов в праздничные дни. Для них организуются различные мероприятия, в том числе спортивные соревнования. Руководством комитета подчеркивается, что усилия предпринимаются для усиления эпидемиологического контроля на строительных площадках и предотвращения чрезвычайных ситуаций.