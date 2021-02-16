Киев, , 20:14 — REGNUM Руководство госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги на Украине) планирует массовое сокращение сотрудников, заявил на пресс-конференции 16 февраля председатель профсоюза железнодорожников Вадим Бубняк.

По его данным, на сегодняшний день персонал компании насчитывает более 260 тысяч работников, а уволить хотят порядка 30 тыс. человек. При этом 34 тысячм сотрудников УЗвсе еще работают на неполной рабочей неделе, на которую перешли из-за коронавирусных ограничений.

Бубняк отметил, что в январе были утверждены контрольные задания по фонду оплаты труда, которые уже доведены руководителям региональных филиалов. Он подчеркнул, что их выполнение влечет за собой массовое увольнение железнодорожников.

Глава профсоюзов также пожаловался, что финансовый план «Укрзализныци» на 2021 год не предусматривает средств на проведение культурно-массовой и спортивной работы и на разные льготы, которые компенсировали железнодорожникам ранее.

ИА REGNUM напоминает, что в январе министерство инфраструктуры Украины утвердило новую организационную структуру «Укрзализныци», которая предусматривает организационное и финансовое разделение оператора инфраструктуры и перевозчика внутри акционерного общества.

По мнению министра Владислава Криклия, структурная трансформация компании позволит «обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри компании, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок».