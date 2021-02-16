Киев, , 19:45 — REGNUM По состоянию на 15 февраля на Украине невозможно было включить в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за аварийного ремонта или отсутствия топлива, сообщила 16 февраля госкомпания «Укрэнерго».

Источник отмечает, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической — в наличии только 33% от минимально необходимых запасов. При этом ситуация осложняется тем, что около 53% запасов угля (166 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС — Луганской и Славянской, которые особо не влияют на работу энергосистемы в целом.

В компании также констатировали, что количество аварий на энергоблоках тепловых электростанций возросло в текущем отопительном сезоне в несколько раз по сравнению с прошлым сезоном.

Соответственно, увеличенное потребление электроэнергии на прошлой неделе частично покрывалось за счет коммерческого импорта — 85,9 млн кВт⋅ч из Белоруссии и 41,7 млн кВт⋅ч из России. Также Украина закупала электроэнергию в Словакии, Румынии и Венгрии, но в существенно меньших объемах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале в украинской национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, заявили, что критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС на Украине в перспективе может привести к общесистемной аварии в объединенной энергосистеме.