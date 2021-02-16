Владимир, , 19:28 — REGNUM Владимирская область должна вернуть в федеральный бюджет 50 миллионов рублей за срыв сроков работ в городе Гороховце. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорится в отчёте Счётной палаты РФ об итогах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018−2019 годы.

Городской парк культуры и отдыха в Гороховце Zapoved.net

В Гороховце в рамках федерального проекта должны были благоустроить общественную территорию «Городской парк культуры и отдыха». Проект в 2018 году вошёл в число победителей всероссийского конкурса. Работы должны были завершиться до 31 декабря 219 года, однако реконструкция в срок не была завершена.

По соглашению с Минфином РФ в случае нарушения сроков администрация Владимирской области должна была вернуть в доход федерального бюджета дотации на сумму 50 млн рублей. К февралю 2021 года регион до сих пор этого не сделал.

Счётная палата направит в Министерство финансов РФ информационное письмо о том, что за нарушение сроков реализации проекта в Гороховце Владимирской области не были применены меры ответственности.

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