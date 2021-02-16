Челябинск, , 18:27 — REGNUM Челябинское управление ФАС России передало в правоохранительные органы материалы о картеле на аукционах по зданиям сборно-разборного типа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным структуры, два ООО заключили картельное соглашение, из которого извлекли 65,3 млн рублей. Чиновники считают, что в 2018 и 2019 годах коммерсанты выступали в качестве конкурентов на аукционах и создавали видимость конкурентной борьбы. При этом их обслуживал один бухгалтер.

В УФАС считают, что в действиях компаний имеются признаки ограничения конкуренции, предусмотренного статьёй 178 УК РФ. Решение о том, возбуждать ли уголовное дело, примет полиция. Кроме того, в самом антимонопольном ведомстве намерены возбудить административные дела.