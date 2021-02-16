Москва, , 17:56 — REGNUM Россия может обойтись без ввоза импортного масла, если пресекать монопольные сговоры крупнейших переработчиков, которые стремятся занижать закупочные цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев.

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«В случае с подсолнечником необходимо резко и срочно вводить пошлины на вывоз семечки. В идеале вся семечка должна перерабатываться в стране, потому что доходность от продажи продуктов ее переработки несопоставима с заработком от вывоза простого сырья, — сказал он. — Другое дело, что необходимо пресекать монопольные сговоры крупнейших переработчиков, которые стремятся занижать закупочные цены. В этом случае возможно будет обойтись без ввоза импортного масла. Но надо понимать, что Россия — крупнейший производитель подсолнечного масла в мире. Какие либо серьезные объемы этого продукта можно приобрести на Украине, но это не повлияет на внутренние цены, поскольку такие закупки будут идти по мировому уровню цены. В Аргентине сейчас только вызревает очередной урожай. Рапсовое и соевое масло имеют своеобразные органолептические свойства, оливковое — гораздо дороже нашего традиционного продукта».

Поэтому, как пояснил Мурзаев, теоретически с помощью импорта снизить остроту проблемы возможно, но практически — это весьма сложно.

«Чтобы объем производства снова вырос, нужны действия правительства, реально меняющие ситуацию на рынке, такие как ввод пошлины на вывоз подсолнечника. В этом случае и рынок, и производство войдут в нормальные параметры относительно быстро. В противном случае нас еще ждет и дефицит масла на полках магазинов», — сказал Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев объяснил, что ценовые «русские горки», приключившиеся в России на рубеже 2020 и 2021 годов на рынке некоторых продуктов питания, не имеют никакого отношения к коронавирусу.

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