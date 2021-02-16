Москва, , 17:50 — REGNUM Самая остронуждающаяся в мигрантах отрасль — строительство, и там дефицит квалифицированной рабочей силы — самый долгосрочный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о необходимости упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов.

«Самая остронуждающаяся в мигрантах отрасль — строительство. И здесь дефицит квалифицированной рабочей силы — самый долгосрочный. Дело в том, что в ЖКХ и в сельском хозяйстве можно постараться привлечь местную рабочую силу, и здесь нет требований к уровню квалификации, — сказала она. — Можно, конечно, упростить порядок привлечения необходимой иностранной рабочей силы, но не это главная проблема. Главное — убрать ограничения на перемещения из-за пандемии. Но все меры стоит применять в совокупности, так как дефицит специалистов приведет к тому, что часть проектов придётся заморозить, и мы можем не увидеть много новых. И учитывая предложение президента о снижении ипотечных ставок, спрос на жилье может быть на высоком уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что российский бизнес старается снижать издержки, вызванные пандемией и кризисом, замещая работников с российским гражданством трудовыми мигрантами.

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