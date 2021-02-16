Нур-Султан, , 17:38 — REGNUM Взаимодействие России и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили по телефону 16 февраля премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Аскар Мамин, сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Кроме того, переговорщики обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной и космической сферах, а также совместные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Обсуждался и вопрос пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Казахстане зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

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