Салехард, , 17:25 — REGNUM На Ямале с начала 2021 года отмечается рост цен на яйца, гречневую крупу и картофель. Данные предоставлены департаментом экономики ЯНАО, сообщает корреспондент РЕ.

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Яйца стали дороже на 4,5% (87,9 рублей за десяток), гречневая крупа — на 3,7% (39,4 руб/кг), картофель — на 4,8% (39,4 руб/кг).

Незначительно подорожала говядина — на 2,5% (461 руб/кг), на 1% стали дороже куры (197 руб/кг), масло сливочное — на 2,2% (540руб/кг), подсолнечное масло — на 1,2% (123,7руб/л), творог — на 1,2% (390 руб/кг), сыр — на 1,2% (руб/кг), хлеб на 2,8% (63 руб/кг).