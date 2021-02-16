Липецк, , 17:22 — REGNUM Липецкая область получит дополнительные федеральные средства на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В федеральном бюджете на 2021 год было предусмотрено 12,4 млрд рублей, из них Липецкая область получит 286,4 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство корпусов школ в Елецком районе и в Лебедяни.

«Улучшение качества жизни селян — в числе приоритетов деятельности областной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

Всего в 2021 году на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в федеральном бюджете с учетом допфинансирования для Липецкой области предусмотрено 629,3 млн рублей. Еще 54,6 млн рублей выделит областной бюджет. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство сельских территорий, строительство школ и детского сада, реконструкцию автодороги.