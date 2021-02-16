Москва, , 17:14 — REGNUM Снижение объемов производства в РФ растительного масла связано не с пандемией коронавируса, а исключительно с урожаем 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

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"Это связано исключительно с урожаем 2020 года и никак не связано с пандемией. Если год для сахарной свеклы урожайный, то перерабатывающим заводам хватает сырья практически до февраля; если урожай маленький, то цикл переработки составляет порядка 100−130 дней, и к январю сырье заканчивается, что и произошло, — сказал Тихонов. — Зарубежные цены сейчас выше внутрироссийских, и есть вероятность, что цена на растительное масло будет опускаться, потому что с закрытием границ возникнет внутреннее перепроизводство, и к апрелю мы будем наблюдать если не снижение цен, то по меньшей мере их естественную фиксацию».

Что касается того, сколько времени потребуется масложировой отрасли, чтобы снова выйти на прежние объемы производства, то, как полагает эксперт, это будет зависеть от того, как долго будет сохраняться дефицит масла в торговле и от того, когда производители будут готовы продавать остатки сырья.

«Одним из ключевых факторов здесь будет прогноз урожая 2021 года. Думаю, что к апрелю баланс сложится», — подытожил Тихонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что имеющихся в России запасов семян подсолнечника достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и обеспечения продовольственной безопасности страны в сложившихся условиях, а необходимости в импорте этой продукции нет.

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