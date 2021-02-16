Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Переговоры Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» начались сегодня, 16 февраля, пишет The Wall Street Journal.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Американская администрация излагает свою позицию, согласно которой ЕС столкнётся с санкциями в отношении участников проекта СП-2. Информация на Уолл Стрит поступила из нескольких источников.

Отмечается также, что администрация американского президента Джо Байдена решила «пересмотреть» (иначе говоря — усилить) осуждение участия европейцев в СП-2. Поводом стало начало укладки труб СП-2 в водах Дании.

Читайте также: Германия надеется убедить США отказаться от санкций против «СП-2» — FT

Напомним, 6 февраля трубоукладчик «Фортуна» начал укладку труб СП-2. В Копенгагене заявили, что к маю в водах Дании процесс трубоукладки завершится.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании назвали сроки по укладке участка Nord Stream 2