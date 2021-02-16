Москва, 16 февраля 2021, 17:02 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения РФ говядина будет все менее востребована потребителями по сравнению с более дешевыми свининой и птицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Сергей Арсеньевич Виноградов. Обед работников. 1890
Сергей Арсеньевич Виноградов. Обед работников. 1890

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«В 2021 году рост цен [на говядину] будет продолжаться. Это связано с тем, что производство говядины обходится производителю гораздо дороже, чем других видов мяса и птицы, — сказала Мясникова. — За последние три года (2017−2019 гг.) наблюдается рост производства говядины при неуклонном снижении темпов. Так, в 2018 году производство выросло на 9,8% и составило 161,1 тысяч тонн в убойном весе, а в 2019 году — на 7,1% (172,8 тысяч тонн). Замедление темпов роста более чем на 2,5%.»

Как пояснила Мясникова, для сохранения рентабельности производства говядины необходимо увеличивать отпускные цены, что повлечет за собой рост розничных цен.

«Однако в сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения этот вид мяса будет менее востребован потребителем по сравнению с более дешевыми свининой и птицей. Решить данную проблему без государственного регулирования невозможно. Требуется разработка эффективных мер как поддержки собственных производителей говядины, так и стимулирования импорта», — сказала Мясникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Плеханова объяснила, почему существенного подорожания в России колбас и сосисок в обозримом будущем не предвидится.

Читайте ранее в этом сюжете: Колбасам и сосискам в России обещают незначительное подорожание

Читайте развитие сюжета: В РФ нет объективных причин для резкого подорожания колбасы – омбудсмен