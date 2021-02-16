Москва, , 17:02 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения РФ говядина будет все менее востребована потребителями по сравнению с более дешевыми свининой и птицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Сергей Арсеньевич Виноградов. Обед работников. 1890

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«В 2021 году рост цен [на говядину] будет продолжаться. Это связано с тем, что производство говядины обходится производителю гораздо дороже, чем других видов мяса и птицы, — сказала Мясникова. — За последние три года (2017−2019 гг.) наблюдается рост производства говядины при неуклонном снижении темпов. Так, в 2018 году производство выросло на 9,8% и составило 161,1 тысяч тонн в убойном весе, а в 2019 году — на 7,1% (172,8 тысяч тонн). Замедление темпов роста более чем на 2,5%.»

Как пояснила Мясникова, для сохранения рентабельности производства говядины необходимо увеличивать отпускные цены, что повлечет за собой рост розничных цен.

«Однако в сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения этот вид мяса будет менее востребован потребителем по сравнению с более дешевыми свининой и птицей. Решить данную проблему без государственного регулирования невозможно. Требуется разработка эффективных мер как поддержки собственных производителей говядины, так и стимулирования импорта», — сказала Мясникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Плеханова объяснила, почему существенного подорожания в России колбас и сосисок в обозримом будущем не предвидится.

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