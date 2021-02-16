Ярославль, , 16:52 — REGNUM В Ярославской области учреждениям общепита разрешили работать в ночное время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Полиция проверяет работу кафе УМВД по Ярославской области

Ранее кафе и рестораны были закрыты с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение вводилось в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением регионального правительства данная ограничительная мера отменена с 16 февраля.

Областные власти также расширили доступ болельщиков на спортивные мероприятия. Ранее на стадионах допускалось пребывание 30 процентов зрителей, исходя из вместимости арены. Теперь можно заполнять 50 процентов спортсооружения.

Хоккейная арена в Ярославле ХК «Локомотив»

Первым на послабления отреагировали в ярославском «Локомотиве». Клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, уже объявил, что болельщики на ближайшие матчи будут пускаться по расширенной квоте. Начиная с 18 февраля, на домашних матчах «Локомотива» смогут побывать около 4,5 тысяч фанов ярославского клуба.

Читайте ранее в этом сюжете: Два процента жителей Ярославской области привились от коронавируса