Москва, , 16:46 — REGNUM Существенного подорожания в России колбас и сосисок в обозримом будущем не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

"Существенного подорожания колбас и сосисок в обозримом будущем не предвидится. Рост цен на данный вид продукции будет находиться в пределах инфляционных ожиданий, то есть от 0,3% до 0,7% в месяц, — сказала Мясникова. — Основными факторами, определяющими ежегодный рост цен на мясо и мясную продукцию и подверженными наибольшей вариативности, являются закупочная цена кормов, уровень инфляции и курсовые колебания рубля, которые существенно влияют на конечную себестоимость продукта».

Как подчеркнула Мясникова, цена кормов в 2020 году относительно 2019 года выросла на 12−14%, то есть на 1−1,2% в месяц, а инфляция в 2020 году, по данным Росстата, составила 4,9%.

«Прогнозные оценки Центробанка по инфляции в 2021 году составляют 3,5−4% с дальнейшей стабилизацией в районе 4%, — сказала Мясникова. — Оценивая волатильность рубля, можно предположить, что она будет ниже и при ценах на нефть марки Brent 40−60 долларов за баррель останется в диапазоне от 66 до 76 рублей за доллар. Эти факторы, несомненно, приведут к увеличению цен на мясную продукцию».

В свою очередь, итоги января 2021 года и первые недели февраля, как отметила Мясникова, показали весьма незначительное увеличение розничной цены свинины и мяса птицы (0,4% и 0,8% соответственно).

«Дополнительным стабилизирующим фактором станет усиление контроля со стороны правительства за резкими изменениями розничных цен, как это было продемонстрировано на примере ограничения цен на сахар и растительное масло», — сказала Мясникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что подорожание в России колбасы и сосисок на 10−15% больнее всего ударит по карману трудящихся, которые будут вынуждены сократить потребление этих продуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 40% населения РФ хронически недоедает – результаты исследования

Читайте развитие сюжета: Граждане РФ будут сокращать потребление говядины – прогноз