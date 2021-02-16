Смоленск, , 16:34 — REGNUM Второй подозреваемый по уголовному делу о масштабной незаконной вырубке леса в Смоленской области задержан следственными органами, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Житель Смоленской области 1976 года рождения находился в федеральном розыске, его задержали 15 февраля в Подмосковье. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Ранее, в декабре 2020 года, по подозрению в причастности к преступлению был задержан житель Московской области, ему было предъявлено обвинение, суд принял решение об аресте. Также следователем наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 700 млн рублей.

По данным следствия, в ноябре 2012 — июле 2020 года при осуществлении преступной схемы обвиняемыми был заключен ряд фиктивных договоров подряда на очистку земель от дикорастущих растений. На самом деле производилась вырубка всех лесных насаждений, а также не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, на территории Гагаринского района, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Общая площадь вырубки, по предварительной оценке, составила более 860 гектаров (или 8,6 млн кв. м), срубленную древесину реализовывали. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, оценивается в более чем 3 млрд 164 млн рублей.

В СК уточнили, что работа по расследованию дела продолжается. В частности, следствию предстоит установить должностных лиц, которые могли оказывать покровительство при совершении преступления.

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