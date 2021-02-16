Москва, , 16:32 — REGNUM Приток средств российских граждан в иностранные ценные бумаги в 2020 году составил 638 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 16 февраля Банком России январском «Обзоре рисков финансовых рынков».

Отмечается, что вложения населения в альтернативные банковским вкладам источники инвестирования в минувшем году существенно выросли и заметной тенденцией стало увеличение интереса к ценным бумагам иностранных эмитентов.

Приток средств физических лиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за год составил 415 млрд рублей, в облигации таких компаний — 223 млрд рублей.

В комментарии регулятора указывается, что этот показатель более чем в два раза превысил размер снижения объёма средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках.

Вместе с тем сообщается: что, несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему составляют основную долю вложений населения — 85% по состоянию на 1 января 2021 года.