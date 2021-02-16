Москва, , 16:28 — REGNUM Имеющихся в России запасов семян подсолнечника достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и обеспечения продовольственной безопасности страны в сложившихся условиях, а необходимости в импорте этой продукции нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что масложировая отрасль РФ в январе 2021 года значительно снизила производство продукции.

Растительное масло Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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"Производство масличных культур в РФ за последние десять лет постоянно увеличивалось, — сказала Рамазанов. — В частности, производство семян подсолнечника с 2010 год по 2020 год увеличилось более чем в 2,5 раза. Производство растительного масла растет более быстрыми темпами, чем его потребление. Потребление растительного масла за этот период увеличилось всего лишь на 4% и держится на уровне 14 л/чел в среднем. Это свидетельствует о том, что некоторое падение переработки масличных семян не должно отразиться на ценах на растительное масло».

При этом он подчеркнула, что влияние коронавируса на урожайность подсолнечника и производство растительного масла невелико.

«Имеющихся запасов семян подсолнечника достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и обеспечения продовольственной безопасности страны в сложившихся условиях. Необходимости в импорте этой продукции нет. Однако можно ожидать некоторого сокращения экспорта этой продукции, который за последние десять лет вырос почти в шесть раз, — сказал Рамазанов. — Кроме того, помесячные колебания производства растительного масла существенно не нарушат стабильность его поставок в торговые сети. При этом нельзя исключать спекулятивного поведения отдельных участников этого рынка. Примерно такая же ситуация складывается на рынке сахара».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России выпуск нерафинированного подсолнечного масла в январе 2021 года снизился более чем на 10% по сравнению с январем 2020 года. Упало и производство рафинированного масла.

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