Москва, , 16:06 — REGNUM Активное энергопотребление для добычи биткоинов усиливает негативный эффект на экологию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что стоимость биткоина возросла до отметки почти 50 тысяч долларов.

«Биткоин сейчас на взлете из-за повышенного интереса к нему со стороны крупных игроков на рынке криптовалюты, — сказала Скрыль. — Так как количество биткоинов ограничено и не может быть добыто больше 21 млн монет, возникает ажиотажный спрос на эту криптовалюту. Стоит отметить, что котировки биткоина зависят только от баланса спроса и предложения. Ни резкий рост, ни резкое падение никем не регулируется, в отличие от торгов на фондовой бирже. На рынке криптовалюты нет центрального администратора, который может остановить торги в определенный момент».

При этом Скрыль подчеркнула, что для выпуска биткоина требуется специальное оборудование, которое потребляет много электроэнергии.

«Согласно последним расчетам, текущая сумма монет, действующая в обращении, требует около 78 тераватт в час, что соответствует энергопотреблению небольшой страны с населением примерно 10−12 млн человек. Такое активное энергопотребление для добычи биткоинов усиливает негативный эффект на экологию. Судя по тому, что пределы роста биткоина еще впереди, доля потребления электроэнергии будет только возрастать совместно с рисками загрязнения окружающей среды», — сказала Скрыль.

По ее словам, данный аргумент может послужить определенной границей роста стоимости биткоина в будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов.

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