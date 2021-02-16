Киев, , 16:09 — REGNUM Украина в 2021 году официально отказалась от хранения отработанного ядерного топлива в России, заявил на конференции 16 февраля и.о. президента госкомпании «Энергоатом» (отвечает за функционирование всех АЭС страны) Петр Котин.

По словам чиновника, новое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию отработанного топлива в июле. В настоящий момент на объекте продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования производства американской компании Holtec. Официальная эксплуатация первого пускового комплекса хранилища начнется во втором квартале.

«Мы… окончательно отказываемся от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах, наконец-то, отпала, что значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — заявил Котин.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным украинских СМИ, Украина ежегодно платила России $150−200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

Торжественная церемония начала строительства ЦХОЯТ состоялась, а августе 2015 года, а собственно строительство — в ноябре 2017 года. Заказчиком выступил «Энергоатом», работы велись по технологиям американской компании Holtec International. Предполагается, что хранилище будет принимать отработанное топливо Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.