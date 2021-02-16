Москва, , 15:51 — REGNUM Конечно, это хорошо и правильно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по трудоустройству безработных и снижению уровня безработицы на «допандемийный» уровень. Вопрос в том, насколько это поможет ситуации на рынке труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Начнем с того, кого статистсты вообще считают безработным. Официально существуют три категории тех, кто не вовлечен в активную трудовую деятельность: а) Тот, кто является безработным. б) Тот, кто активно ищет работу. в) Тот, кто не имеет работы.

Законодательно в нашей стране быть безработным — это значит иметь официальный статус безработного. То есть зарегистрироваться в службе занятости и не суметь найти работу в течение последующих десяти дней. Только такой гражданин действительно признается безработными и попадает в статистику по безработице.

И тут еще следует учесть такой немаловажный момент: шансы найти хорошую, адекватно оплачиваемую работу, да еще и чтобы она пришлась по душе соискателю, через Центры занятости крайне невелики. А после двух отказов от предложенных вакансий (которые обычно почти никогда не устраивают безработных) соискатель лишается права на полноценное пособие по безработице.

Собственно, поэтому подавляющее большинство россиян (около 70%) в Центры занятости не обращаются, а ищут работу самостоятельно. Кстати, именно данными факторами был обусловлен резкий рост безработицы в конце весны и летом 2020 года — правительство значительно увеличило и максимальный и минимальный уровень выплачиваемых пособий по безработице, что вынудило многих неучтенных безработных пойти и зарегистрироваться в Службах занятости.

Впрочем, сейчас рассматривается вопрос о понижении минимального уровня пособия, так что вполне следует ожидать нового снижения числа безработных — смысла регистрироваться в Службах занятости станет меньше.

Если до начала пандемии коронавируса уровень безработицы в России колебался в пределах 4,6−4,7%, то, когда Россию накрыли карантинные меры, массовые увольнения, сокращение рабочих мест, падение доходов, а пособия по безработице были увеличены, то уровень безработицы взлетел выше 6%.

И если в августе 2020-го официальная безработица в России составляла 6,4%, а в декабре 6,1%, то по итогам января она уже снизилась до 5,9%. А теперь самое главное — кого же все-таки собираются трудоустраивать? Тех, кто официально зарегистрирован, как безработный, или все же учтут и те 70%, которые государству не верят и ищут работу самостоятельно?

Вопрос отнюдь не праздный, так как и число людей попадающих под действие программы и затраты на трудоустройство в итоге могут отличаться в разы. Как всегда, главное кроется в деталях.

Так что ждем подробных пояснений, как правительство собирается реализовывать на практике поручения президента и каковы будут механизмы учета безработных и способы поиска им достойной работы.

Все же не хотелось бы, чтобы ставшие вдруг безработными профессора были трудоустроены охранниками в гаражные кооперативы — шлагбаум поднимать.

И уж очень не хотелось бы, чтобы число безработных вернулось, как было поручено, на докарантинные уровни за счет простого снижения размера пособия по безработице, что вызовет массовый переток «официальных» безработных в неофициальные (как и было раньше) и соответствие полученных цифр требуемым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительству России до конца февраля проработать меры по содействию занятости безработных граждан.

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