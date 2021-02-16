Москва, , 15:46 — REGNUM В России популяризация «народных» облигаций должна быть связана с устойчиво высокими темпами роста экономики, чего пока не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который призвал граждан РФ приобретать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н).

«На горизонте трех лет гособлигации вполне конкурентоспособны, но риски девальвации рубля не позволяют отдаться без остатка этому способу сохранения сбережений и получения максимально возможного гарантированного дохода, — сказал Ордов. — «Народные» облигации пришли на смену «народным IPO» и явно выиграли конкуренцию».

В связи с этим Ордов предложил проанализировать в долгосрочной перспективе роль и место гособлигаций.

«Рост их количества действительно может стать основой для формирования гарантированного дохода ряда граждан, но одновременно это является расходом госбюджета, — пояснил экономист. — Чем больше в бюджете будет доля процентных выплат по госдолгу, тем больший сбор налогов, например, необходимо будет осуществлять. То есть гарантированные доходы одних могут быть связаны с гарантированным ростом налогового бремени для других».

Поэтому, как констатировал Ордов, популяризация «народных» облигаций должна быть связана с устойчиво высокими темпами роста экономики.

«А у нас рост ВВП ожидается на уровне не более 2−3%. Вот тут может содержаться непреодолимое противоречие и недоверие со стороны граждан к столь необходимой форме формирования финансовых инструментов для эффективного управления сбережениями», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что не более 30% жителей РФ могут воспользоваться советом министра финансов РФ Антона Силуанова и начать покупать облигации федерального займа.

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