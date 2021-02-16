Любляна, , 15:45 — REGNUM Агентство коммуникационных сетей и услуг Словении (Akos) объявило, что получило четыре заявки на выделение частоты 5G.

«К крайнему сроку подачи заявок, который истек 15 февраля в 11 часов утра, в агентство поступило четыре заявки. Поскольку открытый тендер является анонимным, личность претендента станет известна только после окончания аукциона «, — сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Telekom Slovenije, Telemach, A1 и T2 объявили о своем участии в тендере. В агентстве говорят, что отбор может занять несколько месяцев, и ожидается, что аукцион завершится весной.