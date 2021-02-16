Киев, , 15:42 — REGNUM По итогам января 2021 года на авторынке Украины продажи сократились на 18% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, в январе 2021 года украинские дилеры продали 6 тыс. новых легковых машин. Среди них 980 экземпляров Toyota (-18%) и 810 автомобилей Renault (-26%).

Кроме того, в январе 2021 года на Украине было продано 480 единиц Skoda (+4%), 325 машин KIA (-24%) и 305 экземпляров Nissan (-44%).

Ранее стало известно, что продажи автомобилей на мировом рынке в январе 2021 года увеличились на 1,9% в годовом сравнении. Всего за месяц было продано 6 661 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

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