Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Индекс потребительских цен в Ростовской области в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составил 105,2%. Об этом сообщается в докладе, посвящённом итогам социально-экономического развития региона в 2020 году.

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«Цены на продовольственные товары выросли на 7,4%, на непродовольственные товары — на 3,9%, на платные услуги населению — на 3,6%», — указано в докладе.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за 2020 год наиболее подорожали масло подсолнечное, куриные яйца и крупы — минимум на 20%. Ранее Ростовстат сообщал, что общее подорожание продовольственных товаров в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составило 8,3%.

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