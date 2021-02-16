Москва, , 15:32 — REGNUM Вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новости об очередном взлете курса биткоина.

«Золотая лихорадка на рынке криптовалют привлекает все больше самых прожжённых спекулянтов, так как основная масса держателей биткоина явно не знает, как их использовать в современной жизни, — сказал Ордов. — У биткоина есть разумный потолок порядка 250 тыс. долларов, что могло бы обеспечить переход мировой торговли на эту криптовалюту. Удобство биткоина в том, что он доступен для спекулянта с любым кошельком. Но защитным активом он не является, поэтому стоит относиться к этим инвестициям как к высокорискованным спекуляциям с риском потери до 90% стоимости в считанные месяцы. Вслед за хайпом придет охлаждение и падение биткоина в зону 3−5 тысяч долларов, но сколько месяцев это займет, пока сказать сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что толчком к росту стоимости биткоина можно считать политику количественного смягчения, проводимую мировыми центральными банками для выхода из коронакризиса.

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