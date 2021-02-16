Москва, , 15:29 — REGNUM В ближайшей перспективы ключевая ставка Банка России, вероятнее всего, меняться не будет. Предпосылок к этому нет. Об этом 16 февраля в ходе брифинга заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Читайте также: Банк России оставил ключевую ставку без изменений

«Мы не видим пока большого потенциала ни для снижения, ни для повышения», — подчеркнул руководитель финансовой организации.

Греф предположил, что в первом полугодии, скорее всего, ставки будут «флэт» (ситуация на рынке, когда цена не повышается и не падает — прим. ИА REGNUM).

«Соответственно, вряд ли мы будем что-то менять тоже, — отметил глава Сбербанка. — Второе полугодие будет зависеть от ряда показателей, в том числе, вы знаете, что у нас сильно валютный курс влияет на инфляцию, который связан с ценой на нефть и геополитическими рисками».

Ранее по теме: ЦБ РФ призвали отложить решение по ключевой ставке на II квартал 2021 года

По его словам, нефть находится в комфортной зоне, поэтому прежде необходимо будет оценить геополитические риски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В пресс-службе регулятора пояснили, что решение обусловлено быстрым темпом и устойчивым характером восстановления спроса в российской экономике при сохранении ограничений на стороне предложения, которые продолжают оказывать повышательное давление на цены.