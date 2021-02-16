Москва, , 15:21 — REGNUM В ноябре 2019 года Торгово-промышленная палата РФ стала одним из учредителей АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ», и на сегодняшний день уже обозначены приоритетные направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РФ.

На заседании Наблюдательного совета Платформы 23 декабря 2020 года президент ТПП РФ Сергей Катырин был единогласно избран председателем на 2021 год. В настоящий момент обозначены приоритетные направления сотрудничества Платформы и ТПП РФ, разработаны единые подходы рассмотрения обращений предпринимателей, а также утвержден график совместных мероприятий в российских регионах, в частности, лидирующих по количеству обращений: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край.

«Создание цифровой платформы, доступной для всех предпринимателей, — это очевидная возможность для бизнеса обеспечить защиту своих законных интересов в максимально короткие сроки», — заявил президент ТПП РФ, председатель Наблюдательного совета Сергей Катырин.

В АНО Платформы сообщили, что основной целью работы являются содействие развитию делового климата в Российской Федерации и обеспечение эффективного, прозрачного и бесперебойного процесса обжалований действий и бездействия правоохранительных органов в отношении бизнес-сообщества. Благодаря Платформе формируются новые стандарты работы органов власти с обращениями предпринимателей, а также снижается уровень силового давления на бизнес в российских регионах посредством обращения заявителя непосредственно в Центральный аппарат МВД России, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации в порядке и сроках, определенных специальными регламентами ведомств

Генеральный директор АНО Платформы для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко пояснила, что по сравнению с возможностью подачи обращения бизнес-омбудсмену Платформа обладает рядом преимуществ. Современный и удобный сервис позволяет предпринимателю из любой точки России в несколько кликов подать свое заявление. Платформа «ведёт» пользователя при помощи подсказок и выпадающих классификаторов. После подключения сервиса к ЕСИА основная часть информации о заявителе загружается автоматически при авторизации через Госуслуги. На Платформе отрабатываются 100% обращений. Аналитики цифрового сервиса проверяют корректность заполненных данных и, при необходимости, запрашивают дополнительные документы, тем самым снизив вероятность отказа по формальным признакам. Вся история рассмотрения обращений отображается в личном кабинете. По желанию предпринимателя заявление может быть подано в общероссийские деловые объединения, в частности, ТПП РФ, а также в институт бизнес-омбудсмена и Ассоциацию по защите бизнеса.

В рамках принятых регламентов ведомств обращения, поступающие с Платформы, находятся на контроле у сотрудников центрального аппарата правоохранительных органов. Исключены случаи рассмотрения только теми же сотрудниками, на действия которых и подается жалоба. Кроме того, предусмотрен четкий регламентный срок рассмотрения: 30 дней для МВД России, Следственного комитета РФ, ФСБ РФ и 14 дней для Генеральной прокуратуры РФ.

Основное направление деятельности Платформы заключается в рассмотрении заявлений предпринимателей. По состоянию на 10 февраля 2021 года на Платформе зарегистрировался 2471 пользователь, поступило 1596 обращений на действия территориальных подразделений правоохранительных органов из 75 субъектов Российской Федерации. Из них: отклонено — 182; требует уточнения — 215; требует редактирования — 15; консультация проведена — 324. По статистике, 20% обращений подтверждаются в пользу бизнеса. Вторым важным аспектом работы Платформы является сбор, обработка и анализ объективной информации о качестве работы правоохранительных органов по характеру разрешаемых ситуаций. Аналитика сервиса позволяет проводить оценку уровня силового воздействия на бизнес, ранжированную по регионам, сферам предпринимательской деятельности, предмету обращения, органу государственной власти и так далее.

По мнению Сидоренко, оригинальность «Платформы» заключается в том, что помимо решения системных проблем и конкретных кейсов, она видит себя в организации специализированных мероприятий и законотворческих инициатив. Основная задача в этом направлении — информирование предпринимателей и органов власти субъектов Российской Федерации о возможностях Платформы, презентация аналитики и освещение положительных кейсов по защите прав предпринимателей, развитие сотрудничества с уполномоченными по защите прав предпринимателей и экспертным сообществом регионов Российской Федерации.

Также она сообщила, что в 2020 году АНО «Платформа» проведено 12 консультативных встреч с сотрудниками силовых ведомств по вопросам рассмотрения отдельных обращений предпринимателей и оптимизации взаимодействия Центрального аппарата ведомств с Платформой. Организованы также серия конференций «Защита бизнеса от силового давления в регионах» во всех федеральных округах, 5 международных конференций — практикумов, 10 специализированных мероприятий для бизнеса и адвокатского сообщества, свыше 30 приемов предпринимателей совместно с прокуратурами субъектов Российской Федерации, институтом бизнес-омбудсмена и общероссийскими деловыми объединениями, в частности, региональными отделениями «Торгово-промышленной палаты». А новым трендом «Платформы» стали экспертные слушания по обсуждению изменений уголовного и уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В 2020 году цифровой сервис совместно с ТПП РФ и деловыми объединениями подготовили 21 предложение по совершенствованию действующего законодательства в части снижения силового давления на бизнес.