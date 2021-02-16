Симферополь, , 14:58 — REGNUM В Республике Крым намерены усилить работу в сфере контроля за самовольным строительством и провести ревизию всех строек в регионе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 16 февраля на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики.

«Необходимо провести ревизию строек с точки зрения градостроительных норм и налогообложения, особенно на Южном берегу Крыма. Прошу поддержать данную проверку Генеральной прокуратурой РФ. У нас нет задачи навредить собственникам квартир и тем людям, которые добросовестно приобретали что-то на рынке недвижимости, и в то же время платить налоги надо», — сказал на заседании Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что ответственность за самострои будут нести в том числе и чиновники, которые не замечают нарушений.

Огромное количество самостроев входит в число наиболее серьезных проблем для Крыма после его вхождения в состав России. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть поддержал инициативу по борьбе с незаконными застройками в Крыму.