Москва, , 14:50 — REGNUM В России решение о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года пока не принято, есть только поручение проработать такую возможность. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, в 20-м году это (программа льготной ипотеки) помогло сохранить и поддержать динамку строительной области, которая, в свою очередь, создает синергию для многих других отраслей», — отметил Песков.

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Однако, добавил он, вслед за спросом стали расти и цены на новостройки, «существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь».

Обе эти точки были доложены Путину, глава государства поручил проработать этот вопрос, принять окончательное решение, которое «наилучшим образом соответствует интересам, в первую очередь людей, во вторую очередь, экономики в целом», резюмировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ представить предложения в сфере льготного ипотечного кредитования в период с 2021 по 2024 год. Для проработки и предоставления предложений установлен срок — 31 марта 2021 года.

За 2020 год около 1 млн 700 тыс. российских семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее, указал президент.

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