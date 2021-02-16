Чебоксары, , 14:39 — REGNUM Жители Чувашии стали чаще хранить средства в банках, 93% банковских сбережений — рублёвые. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном банке Чувашии.

На 1 января 2021 года в республике объём вкладов и других средств на банковских счетах физических лиц достиг 160 млрд рублей, что на 14% больше, чем было годом ранее.

Банкиры отмечают, что основную часть сбережений жители Чувашии хранят в национальной валюте: доля рублёвых вкладов составила 93%, объем таких сбережений за год увеличился на 15% — до 148 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях пандемии за девять месяцев 2020 года доля безналичных платежей выросла с 88% до 91,7%, на 20% увеличилось число терминалов, почти в семь раз возрос объём электронных операций.

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