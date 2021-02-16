Москва, , 14:36 — REGNUM Российский бизнес старается снижать издержки, вызванные пандемией и кризисом, замещая работников с российским гражданством трудовыми мигрантами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, предложившего упростить порядок привлечения в Россию трудовых мигрантов.

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«Позиция Медведева отражает настроения российского капитала. Потому что в условиях пандемии и общеэкономической стагнации бизнес старается снижать издержки. А в России это означает замещение работников с российским гражданством мигрантами, которые, конечно, готовы предлагать свою рабочую силу за меньшие деньги. Это никак не способствует развитию нашей экономики, — сказал Комолов. — В том числе и потому, что привлечение иностранной рабочей силы связано с ее совершенно бессовестной и варварской эксплуатацией. На днях вышло интересное исследование, посвященное вопросу травматизма на производстве. И по официальным данным, в РФ это значение постоянно сокращается».

Как пояснил Комолов, если полагаться на официальные данные, может сложиться впечатление, что Россия — один из мировых лидеров по низкой степени травматизма и опережает по этому показателю Германию, США и Великобританию.

«Но эксперты полагают, что это все заниженные данные, потому что когда трудовой мигрант получает травму на производстве, то, конечно, никакой регистрации эта травма не подлежит. И дополнительное привлечение мигрантов только усугубляет проблему травматизма на рабочем месте. Фактически бремя кризиса переносится с капитала на плечи трудового народа», — сказал Комолов.

Напомним, что ранее Медведев заявил, что из-за коронавируса в России образовался дефицит трудовой силы и поэтому «нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать» для работы в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство.