Москва, , 14:28 — REGNUM Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Великобританией, где был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, было приостановлено с 22 декабря 2020 года.

Ранее авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 16 февраля 2021 года.

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