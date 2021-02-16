Москва, , 14:09 — REGNUM Уровень безработицы в России после начала пандемии достаточно быстро увеличивался летом 2020 года. Сейчас ситуация стабилизировалась, но все равно уровень безработицы выше, чем до пандемии. Однако решение проблемы существует, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Раньше на учёте в службе занятости стояли те, кто-либо не хотел трудоустраиваться, но хотел получать пособие, либо те, кто не мог трудоустроиться из-за отсутствия вакансий, ну и очень маленький процент тех, кто не задерживается на позиции безработного и для него находилось рабочее место.

Сейчас ситуация осложняется тем, что в качестве безработных большой процент тех, кто пришел с теневого рынка труда, и для трудоустройства необходимо обучение или переквалификация. Но службы занятости с этим справляются достаточно успешно.

Программ много, главное, чтобы это соответствовало потребностям рынка труда. Конечно, субсидирование предприятий, которые будут брать кандидатов со службы занятости, хорошая мера, но не главная.

Самое важное — это нормальное функционирование и рост экономики, тогда рынок труда и сам отрегулируется спросом и предложением.

Задача служб занятости, конечно, максимальное содействие трудоустройству, но в большей степени — переобучение, консультирование», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России должно до конца февраля проработать меры по содействию занятости безработных. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

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